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Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах
Категории: Растровый клипарт
Автор публикации: fiace
Публикацию прочитали: 19 раз(а)
К публикации написали: 0 ответ(ов)
Дата публикации: 5-01-2020, 21:26
Теги: Люди, Воины, Солдаты
Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах

Растровые клипарты - Мужественные рыцари в доспехах.


Коллекция картинок с изображением средневековых рыцарей в различных доспехах и обмундировании на прозрачном фоне. Рыцарь с мечом, рыцарь на коне, рыцарь в кольчуге - эти и другие реалистичные png клипарты с рыцарями представлены в этой подборке, которую вы можете скачать бесплатно. Когда заходит разговор о средневековье, первое что приходи на ум - это мужественные рыцари в сверкающих железных латах и мечем в руке. Также символом средневековья являлись и рыцарские турниры, на которых рыцари проявляли свою сноровку, отвагу и владение холодным оружием.

Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах

Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах

Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах

Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах

32 png | 3000х3560 | 300 dpi | 438 Mb


Скачать Png клипарты - Мужественные рыцари в доспехах


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