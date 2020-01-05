Растровые клипарты - Мужественные рыцари в доспехах.

32 png | 3000х3560 | 300 dpi | 438 Mb

Коллекция картинок с изображением средневековых рыцарей в различных доспехах и обмундировании на прозрачном фоне. Рыцарь с мечом, рыцарь на коне, рыцарь в кольчуге - эти и другие реалистичные png клипарты с рыцарями представлены в этой подборке, которую вы можете скачать бесплатно. Когда заходит разговор о средневековье, первое что приходи на ум - это мужественные рыцари в сверкающих железных латах и мечем в руке. Также символом средневековья являлись и рыцарские турниры, на которых рыцари проявляли свою сноровку, отвагу и владение холодным оружием.